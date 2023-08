Felix Gall gehört seit der Tour de France zu den größten Radstars der Welt. Der Climber vom Team AG2R Citroën hat die Königsetappe der Frankreichrundfahrt gewonnen - und er hat bei der vorletzten Etappe die zwei Superstars Jonas Vingegaard und Tadej Pogačar auf Trab gehalten. Auf die Avenue des Champs-Élysées ist er als Gesamtachter eingefahren - eine sportliche Meisterleistung. Bei einer gemeinsamen Radtour wollten wir Felix Gall genauer kennenlernen. Was treibt ihn an, was erdet ihn?