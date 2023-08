Bei sommerlichen Temperaturen fand am Freitag, 28. Juli, fand das Konzert mit Wolfgang Mitterer in der Stadtpfarrkirche in Lienz statt. 110 eingefleischte Mitterer-Fans kamen zum Konzert, das anlässlich des Zehn-Jahre-Jubiläums von Spielfeld Kultur veranstaltet wurde.

Der Osttiroler Musiker gab Auszüge aus seinem neuen "grand jeu2", das er auch auf der Musikbiennale im Oktober in Venedig spielen wird, zum Besten. Eine Stunde lang – inklusive einer Zugabe – entlockte er der Stadtpfarrkirchenorgel Töne, die sonst wohl eher auf elektronischen Musikfestivals zu hören sind.

Dem Publikum hat es gefallen und Mitterer, der mit seiner Familie angereist war, auch. Bei einem anschließenden Umtrunk am Pfarrplatz klang der musikalisch anspruchsvolle Abend gemütlich aus.