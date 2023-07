Osttiroler Freunde der griechischen Küche kennen Miltos Dimitropoulos und Giorgos Galanis wohl schon. Sie betreiben das Restaurant Ikaros in Greifenburg. Ab 1. November servieren sie ihre griechischen Spezialitäten auch in Lienz - sie werden nach längerer Suche die neuen Badwirte. Der Lienzer Gemeinderat hat den Pachtvertrag mit den Griechen in seiner Sitzung am Mittwochabend abgesegnet. Die Pacht beträgt 5000 Euro. Die Stadtgemeinde kommt den neuen Betreibern aber entgegen: Im ersten halben Jahr zahlen sie nur 2000 Euro netto Pacht.

Ganzjahresbetrieb

Bürgermeisterin Elisabeth Blanik (SPÖ) erläuterte den Mandataren die Rahmenbedingungen. Die neuen Pächter wollen im Sommer das Buffet im Freibad öffnen, im restlichen Jahr das Restaurant im Obergeschoß des Bades. Somit soll ein Ganzjahresbetrieb gewährleistet sein. Bereits im Vorfeld der Sitzung hat sich der Stadtrat mit dem Pachtvertrag auseinandergesetzt. Derzeit führt Kornelia Benedikt ja den Kiosk des Dolomitenbades über die Sommermonate interimistisch.

Die neuen Badwirte haben neben dem Ikaros auch noch das Restaurant Mykonos am Faakersee.