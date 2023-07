Die GeoSphere Austria gibt nach den aktuellsten vorliegenden Prognosen für heute, Montagmittag, bis heute, Montagabend, eine Wetterwarnung (Warnstufe "Orange") aus. Laut diesen Wettermodellen ist von Westen her mit ersten Gewittern zu rechnen, die am Nachmittag einen Großteil Nordtirols überqueren. Die Gewitter werden sich aufgrund der Höhenströmung sehr schnell verlagern. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird es zu starken Windböen kommen, die vielerorts Sturmstärke (bis 100 km/h) und in höheren Lagen Orkanstärke (über 120 km/h) erreichen können. Zudem ist auch Hagel, lokal auch größerer, und Starkregen möglich.

Späterer Nachmittag in Osttirol

Zum späteren Nachmittag greift die Gewittertätigkeit auf Osttirol über – auch hier sind Unwetter mit Sturm und Hagel möglich. Voraussichtlich kommt es nach derzeitigem Kenntnisstand in den Abendstunden zu einer Beruhigung der Wetterlage mit einem Übergang in schauerartige Regenfälle. Seitens des Landes Tirol wird die Bevölkerung sensibilisiert, Verhaltensweisen zu beachten.