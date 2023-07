In einem beinahe einjährigen Intensivkurs absolvierten 18 motivierte und engagierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Prüfungen in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und einem Fachbereich. „Die erfolgreiche Absolvierung der Berufsreifeprüfung im Wifi Lienz ist ein herausragender Meilenstein in der beruflichen Weiterbildung und unterstreicht die Bedeutung des lebenslangen Lernens. Ihr Engagement, ihre Motivation und ihre harte Arbeit haben sich ausgezahlt und eröffnen ihnen nun neue berufliche Perspektiven. Das hat auch Vorbildcharakter für andere wissbegierige junge Menschen im Bezirk“, freute sich WK-Bezirksobfrau Michaela Hysek-Unterweger.

Auch das Wifi Lienz gratuliert allen Absolventen zu ihrem erfolgreichen Abschluss der Berufsreifeprüfung, welcher mit der letzten Prüfung im Fach „Betriebswirtschaft und Rechnungswesen“ komplettiert wurde. „Die heimische Wirtschaft braucht solche motivierten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, unterstrich Hysek-Unterweger die Relevanz der Fachkräfte Aus- und Weiterbildung für den Bezirk.