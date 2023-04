Der Osttiroler Komponist und Musiker Wolfgang Mitterer beteiligt sich am 67. Internationalen Festival zeitgenössischer Musik in Venedig vom 16. bis 29. Oktober 2023. Er wird im Konzertsaal des Konservatoriums Benedetto Marcello in Venedig sein neues Werk für Orgel und Elektronik "Requiem for a Beautiful Dream" vorstellen, das von der Biennale Musica in Auftrag gegeben wurde, teilte die Biennale am Montag mit.

Wolfgang Mitterer, John Zorn, Andrea Marcon und Luca Scandali sind die vier Organisten, die während der Biennale in den venezianischen Kirchen San Salvador und San Trovaso sowie im Konzertsaal des Konservatoriums Benedetto Marcello auftreten werden. Sie stellen die in Venedig von Gaetano Callido, Franz Zanin und Jürgen und Hendrik Ahrend geschaffenen Orgeln in den Mittelpunkt, die als Instrumente konzipiert wurden, um den Klang im spezifischen architektonischen Raum der jeweiligen Kirche und des Saals zu verbreiten und zu verstärken. Die Programme der vier Konzerte sind inspiriert vom Repertoire der "Scuola di San Marco" aus dem 16. Jahrhundert.

Die diesjährige Ausgabe der Musikbiennale ist dem digitalen Klang, seiner Produktion und Verbreitung im akustischen Raum gewidmet, wie die Organisatoren bei einer Pressekonferenz in Venedig bekannt gaben. Der britische Musiker Brian Eno erhält den Goldenen Löwen für sein Lebenswerk in der Sparte Musik. Er wird die Auszeichnung am 22. Oktober entgegennehmen. Eno wird "für seine Forschungen über die Qualität, die Schönheit und die Verbreitung des digitalen Klangs und sein Konzept des akustischen Raums als kompositorisches Mittel" ausgezeichnet, teilte die Biennale mit.