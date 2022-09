Mattle will bleiben, FPÖ und Liste Fritz jubeln

Die Tiroler Landtagswahl ist geschlagen und die ÖVP ist - wenn man so will - mit einem blauen Auge davon gekommen. Die FPÖ liegt im Duell um Platz zwei vorne, die Liste Fritz spricht von einem "großartigen Ergebnis". Die Reaktionen. Diskutieren Sie in unserem Forum mit!