Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit dem Notarzthubschrauber in das Lienzer Spital geflogen.

Prägraten am Großvenediger

Am Vormittag des 24. August wanderte ein 32-jähriger Deutscher auf dem Lasörling Höhenweg von Prägraten am Großvenediger über die Lasnitzenalm in Richtung Lasörling. Im Bereich der Bergwegekreuzung Richtung Lasörling/Richtung Mittagskögele rutschte der Wanderer aus und stürzte zu Boden.