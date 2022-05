104 Jahre blieb sie der Öffentlichkeit verborgen, ihr Anblick wurde nur in privaten Räumen auserwählten Gästen zuteil: die vierte Fassung des "Totentanz 1809" von Albin Egger-Lienz aus dem Jahr 1916. Der wohl bedeutendste Künstler Osttirols widmete sich zwischen 1906 und 1921 in sechs Fassungen und mehreren Varianten immer wieder derselben Thematik: dem Totentanz. Vier bewaffnete Bauern, begleitet vom Tod in Gestalt eines Skeletts. Ein inhaltsstarkes Werk über den Tiroler Freiheitskampf 1809.