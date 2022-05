Wenige Tage vor dem ÖVP-Parteitag muss die Volkspartei einen neuen Landwirtschaftsminister und Ersatz für die Wirtschaftsagenden suchen. Elisabeth Köstinger (ÖVP) hat am Montag in einer persönlichen Erklärung ihren Rücktritt erklärt. Sie dürfte in die Privatwirtschaft wechseln. Und auch Margarete Schramböck zog sich als Ministerin zurück. Heute Dienstag um 13 Uhr tritt Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vor die Medien und wird dabei die neuen Namen in der Regierung verkünden.

Am Dienstag in der Früh wurde bekannt, dass der aus Lienz stammende 47-jährige Direktor des österreichischen Bauernbundes Norbert Totschnig ihr nachfolgen wird. Das wurde in der Nacht zwischen Bundeskanzler Karl Nehammer, Tirols Landeshauptmann Günther Platter und dem Bauernbund vereinbart, schreibt die Tiroler Tageszeitung.

Unter Spindelegger und Mitterlehner tätig

Totschnig wurde 6. Juni 1974 in Lienz geboren, er ist verheiratet und wurde im Juni 2019 erstmals Vater eines Sohnes. Nach dem Besuch der HTL in Lienz absolvierte er den Aufbaulehrgang in Bregenz, 2001 schloss er das Studium der Internationalen Wirtschaftswissenschaften in Innsbruck ab. Als Generalsekretär der Bauernbund-Jugend war er von 2002 bis 2007 für die Produktion des beliebten Jungbauernkalenders verantwortlich.

Seine ersten politischen Schritte machte er als parlamentarischer Mitarbeiter im Nationalrat sowie im Bauernbund. Ab Dezember 2013 war er unter Michael Spindelegger im Finanzministerium tätig, ehe er als Referent im Kabinett von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner arbeitete. 2016 wechselte er in den ÖVP-Parlamentsklub und war Referent unter anderem für Umwelt sowie Land- und Forstwirtschaft. Seit 2017 ist er Direktor des Bauernbunds.

Platters Büroleiter soll Staatssekretär werden

Die ÖVP Tirol dürfte neben Totschnig einen zweiten Landsmann in die Regierung bringen. Wie die "Presse" berichtet, soll Florian Tursky, früher Pressesprecher und heutiger Büroleiter von Landeshauptmann Günther Platter, Digitalstaatssekretär werden. Tursky soll als extrem sportlich und ehrgeizig gelten. Neben Tätigkeiten im Kommunikationsbereich tat er seinen ersten Schritte in der Politik als Landesgeschäftsführer der JVP Tirol.

Kocher als "Superminister" im Gespräch

Neu geordnet werden sollen auch die Agenden von Arbeitsminister Martin Kocher. Und: Der Kabinettschef von Landeshauptmann Platter ist als Staatssekretär im Finanzministerium im Gespräch. Laut "Krone" soll ihm eine Tourismus-Staatssekretärin zur Seite gestellt werden. Im Gespräch ist Susanne Kraus-Winkler. Sie ist aktuell Obfrau des Fachverbands Hotellerie. Notwendig für all das wäre allerdings eine Änderung des Bundesministeriengesetzes. Die ÖVP braucht dafür die Unterstützung der Grünen.