Kärnten, Osttirol Heute schneit es bis in einige Täler herab

Vielleicht geht sich auch der eine oder andere Schneemann aus © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

"Fix ist nix", schickt Meteorologe Reinhard Prugger von den "Meteo Experts" in Lienz voraus. Dennoch: Derzeit sieht es so aus, als werden sich einige - höher gelegene - Täler in Kärnten und Osttirol am Sonntag weiß färben. Die Schneefallgrenze dürfte um 1000 Meter, vielleicht auch etwas darunter liegen. Das Lesachtal, das Mölltal, das Maltatal und eventuell auch das Obere Drautal sollten dann ein paar Zentimeter Neuschnee abbekommen.