32 Grad! Ein heißer Wochenstart für die Kärntner und Osttiroler

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Perfektes Badewetter zu Wochenbeginn © Helge Bauer

Mit angenehmen 24,5 Grad ist der Maltschacher See bei Feldkirchen aktuell einer der wärmsten Seen in Kärnten. Auch die Wassertemperatur des Ossiacher Sees liegt aktuell über 24 Grad. Der Wörthersee hat 23,6 Grad. Jetzt fehlt nur noch das passende Badewetter! Und dieses kündigt sich zu Wochenbeginn an. Doch der Reihe nach: