29,8 Grad! St. Andrä kratzte an der 30-Grad-Marke

Heute Samstag gibt es Badewetter im ganzen Land. Bereits am Sonntag wird es aber wieder wechselhafter. Die Seen sind noch recht kühl.

Der Wörthersee hat aktuell 19 Grad © Elisabeth Peutz

Meteorologe Reinhard Prugger von den "Meteo Experts" in Lienz hat einen Tipp: Nutzen Sie den Samstag! Es dürfte in Kärnten und Osttirol nämlich bis auf Weiteres der letzte mit makellosem Badewetter sein. Die Temperaturen kratzten an der 30-Grad-Marke. Nur knapp nicht geschafft hat es St. Andrä im Lavanttal. Dort wurden um 16 Uhr 29,8 Grad gemessen. In Villach waren es 28,5 Grad, in Hermagor und Feldkirchen 28,1 Grad und in Klagenfurt 27,8 Grad.