Die Messen können auch online verfolgt werden © APA/BARBARA GINDL

Palmsonntag, Kartage und Ostern 2020 ganz anders. Heuer wird es in den Kirchen keine öffentlichen Gottesdienste geben. Neben dem Fernsehen wird auch das Radio zu einem Hauptort, an dem Gläubige trotz der Corona-Pandemie an Gottesdiensten in der Karwoche und an den Ostertagen teilnehmen können.