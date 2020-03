Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch der Goldregen beginnt bereits aufzublühen © APA/PETER HASELMANN

Frühlingshaft und strahlend sonnig präsentieren sich die nächsten Tage. Am Freitag sind sogar Werte bis 21 Grad möglich. Doch dann will der Winter, der sich heuer nicht so ganz in Szene setzen konnte, noch ein Wörtchen mitreden. "Am Wochenende gibt es eine markante Umstellung. Es wird sehr kalt", sagt Paul Rainer, Meteorologe bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg). In der Nacht von Samstag auf Sonntag zieht von Norden her eine Störungsfront durch.