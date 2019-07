Facebook

Hansjörg Berger startet mit den Snowboard durch © APA/ÖSV

Seine Vita kann sich sehen lassen. Seit 25 Jahren ist der Lienzer Hansjörg Berger in der Snowboard-Branche tätig. Der 45-Jährige coachte in den vergangenen zwei Saisonen das russische Top-Duo Alena Zavarzina und Vic Wild. Fortan wartet eine neue Challenge auf ihn: Er tritt die Nachfolge von Ingemar Walder als Cheftrainer der heimischen Parallel-Boarder an. Eine interessante Aufgabe, zählt Österreich sowohl bei den Damen als auch Herren zu den stärksten Teams im Parallel-Weltcup.