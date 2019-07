Facebook

Am Sonntag sollte man den Regenschirm dabei haben © Jürgen Fuchs

Wer unter der Hitze der vergangenen Tage gelitten hat, kann aufatmen: eine deutliche Abkühlung ist in Sicht. "Am Freitag und Samstag ist es in Kärnten und Osttirol allerdings noch hochsommerlich. Die 30-Grad-Marke wird erreicht beziehungsweise überschritten", sagt Werner Troger von den meteo experts in Lienz.