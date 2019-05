Facebook

Zu Wochenbeginn sollte man auf den Regenschirm nicht vergessen © Fuchs Jürgen

Um 11 Uhr hatte es am Sonntag in St. Andrä/Lavanttal bereits über 20 Grad. Während vereinzelt Gewitter durchzogen, hielten die frühsommerlichen Temperaturen in vielen Orten in Kärnten und Osttirol den ganzen Tag an. In Villach und Völkermarkt war es um 16 Uhr laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) noch 22,3 Grad warm, in Lienz konnte man bei angenehmen 20,5 Grad den Frühling genießen.