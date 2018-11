Gipfelsieg für David Lama Ausnahme-Alpinist schafft noch unbestiegenen Fast-7000er

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

David Lama schaffte solo die Erstbesteigung des Lunag Ri © (c) Sean Haverstock M.Ferrigato / Red Bull Content Pool

Unter den Füßen nur Abgrund. Nur noch wenige Meter trennen David Lama von dem extremen Endpunkt seiner Expedition. 6895 Meter hoch ragt der Lunag Ri in den Himmel über Nepal. Sein Gipfel ist so exponiert, wie eine Himmelszacke drängt die mit Schnee beladene Spitze nach außen. Lama weiß, dort oben ist noch nie zuvor ein Mensch gestanden.

Zweimal war der Tiroler Ausnahme-Könner David Lama am Berg schon gescheitert. Beim letzten Versuch hatte sein Seilpartner Conrad Anker einen Herzinfarkt - ein Helikopter musste den US-Bergsteiger im Spätherbst 2016 nach Kathmandu ausfliegen. Und überlebte.

Dieses Mal wagte sich David Lama, der seine ersten Kletterschritte bei Bergsteiger-Legende Peter Habeler machte, an das Abenteuer des noch unbestiegenen Berggiganten ganz allein und auf sich und sein Können gestellt. Vor seiner Abreise sagte Lama: "Mittlerweile kenne ich den Berg recht gut, mit einer guten Strategie gebe ich mir gute Chancen."

Seine Rechnung ging auf, am 25. Oktober stand Lama am Gipfel des 6895 Meter hohen Berges. Die letzten Meter zum Gipfel des Berges glichen einem Seiltanz auf einer Himmelszacke. Nach seiner Rückkehr aus Nepal gibt David Lama sein erstes Interview nach der erfolgreichen Erstbesteigung.

David Lama schafft den Lunag Ri Foto © (c) Ferrigato

Einen unbestiegenen 6000er im Alleingang zu schaffen, wie war das Gefühl als Sie auf dem Gipfel gestanden sind?

DAVID LAMA: Wenn ich sagen würde, ich war nicht glücklich, wäre das gelogen. Aber es ist halt so, dass man bei Alleingängen selten die Gelegenheit hat, dass die Eindrücke Gefühl werden. Es ist so, dass man alles aufsaugt. Man weiß wie der Schnee auf der einen und auf der anderen Seite des Grates ist oder wo man die Sicherungen setzen kann. Man hat auch den Wind im Auge. Man saugt einfach alles auf, was der Berg an Informationen bietet. Irgendwann werden diese Informationen nur noch zu plumpen Informationen. Wenn sie nützlich sind, bedient man sich ihrer. Am Gipfel gibt es dann diesen kurzen Moment, an dem man weiß, jetzt geht es nicht mehr weiter. Dann ist man in der Regel für einen Moment nicht mehr damit beschäftigt, den Fuß einen Schritt weiter zu setzen. Dann kommen Gefühle auf. Ich war, wie ich oben war, glücklich und zufrieden. Ich habe kurz an Conrad gedacht. Es wäre mit ihm auch schön gewesen.

Wie gefährlich war es für Sie allein und haben Sie sich an einem Punkt der Unternehmung auch einmal gefragt, was Sie da eigentlich tun?

DAVID LAMA: Nein, diese Frage habe ich mir nie gestellt. Die Gefahren probiert man aber einzuschätzen, ob das vertretbar ist. Das muss man immer strategisch angehen. Man muss Steinschlag und Eisschlag ausweichen. Solche Überlegungen hat man. Es hat auch den Moment gegeben, an dem ich mich gefragt habe, ob es jetzt nicht schlauer wäre umzudrehen. Ich hatte mein Biwakmaterial zurückgelassen und bin in einer Senkrechten gehängt, habe meine Zehen nicht mehr gespürt. Als ich die Zehen wieder für einen Moment spürte, dachte ich mir, das haut schon hin.

Wenn man Sie in dieser ausgesetzten vertikalen Wand sieht und dann auf dieser Himmelszacke von einem Gipfelgrat, glauben Sie, dass das irgendein Berg-Laie überhaupt nachvollziehen kann?

DAVID LAMA: (lacht) In dem man Eindrücke schildert, hoffe ich, dass es irgendwie vermittelbar ist. Ich finde da auch Gefallen daran, andere Leute auf die Reise mitzunehmen und zu motivieren.

Ganz oben angekommen, so scheint es auf dem Video, haben Sie die Emotionen für einen kurzen Moment überwältigt.

DAVID LAMA: Da kann man für einen Moment die Eindrücke aufsaugen. Ohne Handeln zu werden.

Wächst schon das nächste Projekt?

DAVID LAMA: Ja, man denkt an das nächste Projekt. Um ehrlich zu sein, ist das extrem wichtig. Wenn man von solchen Bergen zurückkommt, ist man voll motiviert. Auf der anderen Seite ist man aber auch ausgelaugt. Ich bin vom Lunag runter und bin gleich weiter zum Cholatse (6440 Meter hoch und wie der Lunag Ri in der Solukhumbu-Region in Nepal, Anmerkung), den ich mit Kollegen aus Innsbruck bestieg. Das war so geplant. Auch wenn ich körperlich nicht mehr so fit war. Aber das Bergsteigen hat einfach Spaß gemacht.

Jetzt anmelden zum Mittags-Newsletter Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.