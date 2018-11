Facebook

Es bleibt nach wie vor außergewöhnlich mild für diese Jahreszeit © APA

5. November, 8 Uhr morgens: In Klagenfurt hat es bereits 11 Grad. "Vor allem in der Nacht sind die Temperaturen außergewöhnlich für diese Jahreszeit", heißt es von den "Meteo Experts" aus Osttirol. Denn normalerweise könnte es in Novembernächten längst frostig sein. Und auch am Tag sind die Temperaturen relativ mild. Zu Wochenbeginn sind um die 17 Grad möglich. Die 20-Grad-Marke, wie im Norden Österreichs, dürfte aber nicht erreicht werden. In Klagenfurt war es am Sonntag um 4,5 Grad zu mild für diese Jahreszeit. Und in dieser Tonart wird es auch in den kommenden Tagen weitergehen, Temperatursturz ist bis Monatsmitte keiner in Sicht.

Dafür bleibt das Wetter unbeständig. Gerade in den Krisengebieten Oberkärntens und Osttirols, wo es nach den Unwettern in der Vorwoche katastrophale Schäden gab, sind immer wieder Regenschauer möglich. Montagmorgen regnet es beispielsweise bereits im Gailtal oder im Lesachtal. Da dort die Böden nicht mehr allzu aufnahmebereit für Regen sind, können weitere lokale Hangrutsche laut "Meteo Experts" nicht ausgeschlossen werden. Gröbere Probleme sollte es aber keine geben.

2018 auf Rekordkurs

Das Jahr 2018 befindet sich weiter auf Rekordkurs. Laut "Ubimet" könnte es das wärmste Jahr seit Messbeginn werden. "Selbst wenn der November und der Dezember deutlich zu kalt ausfallen sollten, wird 2018 noch immer Rang vier in der ewigen Bestenliste einnehmen", sagt "Ubimet"-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer.

