Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Verletzte wurde ins Krankenhaus geflogen © Ruggenthaler

Ein 31-jähriger Forstarbeiter aus dem Bezirk Lienz war am Mittwoch gegen 11.10 Uhr mit dem Schlägern von Bäumen in Oberassling beschäftigt. Beim Fällen eines Laubbaumes verfingen sich dessen Äste in den Nachbarbäumen. Dadurch drehte sich der Baumstamm beim Fallen und traf den Arbeiter an der linken Körperhälfte.