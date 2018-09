In St. Veit in Defereggen in Osttirol hat sich Donnerstagvormittag ein schwerer Arbeitsunfall ereignet.

Der Landwirt wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen © APA

Ein Landwirt ist am Donnerstag gegen 10.30 Uhr bei einem Arbeitsunfall in St. Veit in Defereggen in Osttirol schwer im Beckenbereich verletzt worden. Der Mann war damit beschäftigt, mit 100 Liter vollgefüllte Silofässer von einem Pkw-Anhänger abzuladen, als er stürzte und ein Fass auf ihn fiel.

Nach der Erstversorgung wurde der Landwirt mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Lienz geflogen.