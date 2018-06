Facebook

Das Seehotel Hafnersee ist wie gehabt geöffnet © Eggenberger

So ein Ende haben sich Schüler und Lehrer aus Osttirol und Oberösterreich für ihre Schulsportwoche am Hafnersee nicht vorgestellt. Am Abend vor der Heimreise am Freitag traten bei einigen Jugendlichen wohl aufgrund einer Norovirus-Infektion plötzlich Magenkrämpfe und heftiges Erbrechen auf. "Man konnte quasi zuschauen, wie es immer mehr geworden sind", sagt Stefan Wiedermann, Direktor des Seehotels am Hafnersee.

Rund 40 Jugendliche waren betroffen, vier davon mussten ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Drei sind bereits auf dem Weg nach Hause, eine 13-Jährige befindet sich noch im Spital. Die Schulleitung in Matrei in Osttirol ist informiert. Das gilt auch für die Eltern, die teilweise ihre Kinder bereits selbst in Kärnten abgeholt haben. Für die Beaufsichtigung sowohl der heimfahrenden Kinder als auch derer, die noch vor Ort sind, wurde seitens der Schulbehörde Vorsorge getroffen.

Magen-Darm-Virus

Die ersten Laborergebnisse der Blutuntersuchungen liegen in den nächsten Tagen vor. Es erhärtet sich aber jetzt schon der Verdacht, dass es sich um einen "eingeschleppten" Magen-Darm-Virus handeln soll. Darüber hinaus führt die Lebensmittelinspektion Untersuchungen durch, um eine mögliche Lebensmittelvergiftung zu evaluieren.

Das Hotel ist wie gehabt geöffnet, lediglich die betroffenen Zimmern in den Appartements sind geschlossen. Sie werden gründlich gereinigt und desinfiziert. Unter den Erkrankten sind laut Wiedermann auch Mitarbeiter, die umgehend nach Hause geschickt worden sind.

Auf dem Weg der Besserung

Die Betroffenen befinden sich auf dem Weg der Besserung, wie Manfred Bayer, Amtsarzt der Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt-Land informiert. Auch er meint: "Verantwortlich für diese Magen-Darm-Erkrankung dürfte ziemlich sicher ein Virus, aber keine Salmonellenvergiftung sein."