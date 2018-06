Heiß, heißer, Villach! Mit 31,4 Grad war es am Montag in Villach am heißesten. Erstmals wurde 30-Grad-Marke in Kärnten in diesem Sommer geknackt. Osttirol muss noch warten.

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Erstmals in diesem Sommer wurden in Kärnten mehr als 30 Grad gemessen © APA

31,7 Grad wurden am Montag in Villach gemessen. 31,4 Grad waren es in Klagenfurt. Damit wurde erstmals in diesem Sommer die 30-Grad-Marke in Kärnten geknackt. Osttirol hat es knapp nicht geschafft: 29,9 Grad wurden Montag in Lienz gemessen. "Es war der bisher heißeste Tag des Jahres. In fast allen Tallagen wurde die 30-Grad-Marke geknackt", sagt Gerhard Hohenwarter, Meteorologe bei der Zamg. Doch nicht nur die Temperaturen waren beachtlich, auch die Windspitzen. Am Weissensee etwa wurde Montagnachmittag eine Sturmspitze von 95 km/h gemessen, in Gmünd waren es knapp über 70 km/h. Dies führte punktuell zu Problemen. Bäume wurden entwurzelt. Die Feuerwehren standen im Einsatz.

Gewitter überall möglich

Mit einem Wechselspiel aus Sonne und Wolken geht es am Dienstag weiter. Am Nachmittag gab es bereits erste Wärmegewitter in den östlichen und südlichen Landesteilen. Am Abend sind Gewitter nirgends ausgeschlossen. Starke Unwetter dürften laut derzeitigen Prognosen aber keine dabei sein. Auch nicht in den kommenden Tagen. Da wird das Wetter generell wechselhafter. "Es überquert uns eine schwache Kaltfront", sagt Hohenwarter. Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag sind Regenschauer und Gewitter jederzeit möglich - wobei der Westen und hier vor allem Osttirol etwas begünstigt sein dürfte. Dort soll das Wetter freundlicher sein als in Unterkärnten.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.