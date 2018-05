Wetter Wo heute in Kärnten und Osttirol Unwetter drohen

Labile, feucht-warme Luft begünstigt Hagel und Starkregen in Kärnten und Osttirol. Groß ist die Gefahr am Dienstag im Mittel- und Unterkärntner Raum.

Am Sonntag rückten die Feuerwehren in Kärnten zu 140 Einsätzen aus © FF Stein/Jauntal

Ein Hagelunwetter sorgte Dienstag am frühen Nachmittag für Probleme in der Steiermark. Aus dem Bezirk Voitsberg wurden kleinere Hangrutschungen und überflutete Keller gemeldet. Mehrere Feuerwehren stehen im Einsatz. In Kärnten ist die Lage derzeit noch ruhig. Laut Auskunft der Landesalarm- und Warnzentrale von 16 Uhr gibt es keine Unwetter-Einsätze der Feuerwehren. Stellenweise gibt es aber bereits kräftige Regenschauer, unter anderem in der Landeshauptstadt Klagenfurt.