Trotz raschem Einsartzes eines Notarztteams kam für den Villacher jede Hilfe zu spät © K.K./Rotes Kreuz

Trauer und Bestürzung bei der Familie und den Freunden eines 21-jährigen Osttirolers. Der junge Mann, er wurde in Villach geboren und lebte zuletzt in Sillian in Osttirol, war Freitagabend mit seinem Motorrad auf der Pustertaler Staatsstraße in Richtung Sillian unterwegs. Im Gemeindegebiet von Toblach prallte der Mann gegen einen Lieferwagen. "Der genaue Unfallhergang muss noch geklärt werden", hieß es am Samstag bei den ermittelnden Carabineri in Bozen. Der Villacher erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb.