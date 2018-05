Auf guat Oschttirolerisch"Willsch mit mir Dawischile schpiln?"

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Josef Mitterer mit seinem Buch über die Lienzer Grammatik © KLZ/Michael Egger

Obwohl es ein Teil Tirols ist, finden sich in so manchem Oberkärntner Dialekt viele Spuren des Osttirolerischen und umgekehrt. Und doch folgt die Sprache des kleinen Landes zwischen Kärnten, Salzburg, Tirol und Italien ganz eigenen Regeln. Diesen ist der Lienzer Josef Mitterer auf den Grund gegangen: „Der Osttiroler Dialekt ist meine eigentliche Muttersprache, denn Standarddeutsch lernt man ja so richtig erst in der Schule. Es ist schön, gewissermaßen zweisprachig zu sein, gerade deshalb finde ich die strukturellen Unterschiede so spannend.“

Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar. Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu.