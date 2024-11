Die Mittelschule (MS) Sillian nahm auch 2024 wieder an der Initiative „Österreich radelt“ teil. Nicht nur auf dem Weg in die Schule und in der Freizeit, sondern auch gemeinsam bei verschiedenen Projekten am Nachmittag wurde fleißig in die Pedale getreten. Ein Höhepunkt war die Radtour zum Gardasee Ende April, die mit der Partnerschule, der MS Toblach, organisiert wurde.

Mit dem höchsten prozentuellen Anteil an aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmern aller Schulen Tirols sicherte sich die MS Sillian erneut den ersten Platz in der Kategorie „Schoolbiker Tirol“. Doch damit nicht genug: Auch österreichweit belegte sie den Spitzenplatz und wurde damit zur „aktivsten Schule von ganz Österreich“ gekürt. Als Belohnung können sich die Schüler auf ein Radfest im Mai freuen. Die offizielle Auszeichnungsveranstaltung der Bundessieger fand am Montag, den 18. November, in Wien statt.