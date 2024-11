Schon seit 23 Jahren findet die „Uni im Dorf“ in Außervillgraten statt – ein Zeichen für kontinuierliches Interesse der Bevölkerung auch an wissenschaftlichen Themen. Unterschiedliche Inhalte werden in der Uni im Dorf vorgetragen und diskutiert. Im Vordergrund steht aber nicht nur Wissenstransfer, sondern es ergeben sich im Rahmen der Vorträge auch immer wieder Diskussionen, die einem neuen Forschungsgegenstand vorausgehen können.

Zusammen leben – zusammen halten: Gesellschaften gestalten

Vielfältige Einschnitte und Veränderungen haben das Gesellschaftssystem in den vergangenen Jahren verändert. Die Coronakrise hat sich tief in die Gesellschaft geschnitten und wirkt auch heute noch nach, wirtschaftliche Schwierigkeiten ziehen eine weltweite Veränderung der Werte und Möglichkeiten jedes Einzelnen mit sich, die nationalen und internationalen politischen Geschehnisse lassen teilweise tiefe Gräben in unserem Gesellschaftsgefüge erkennen.

Mit interessanten Vorträgen und Diskussionen soll in diesen zwei Tagen erläutert werden, welche Ursachen einen Wandel unserer Gesellschaft beeinflussen, welche Begleiterscheinungen entstehen und wie sich jeder Einzelne in eine gesunde und lebenswerte Gesellschaft einbringen kann. Alle Vorträge werden in einfacher Sprache und für das Publikum auch leicht verständlich gehalten. Alle Programmpunkte sind kostenlos, es ist keine Anmeldung vorher notwendig.

© Gemeinde Außervillgraten

Ein zentrales Element der Veranstaltungsreihe wird von der „Jungen Uni“ angeboten: ein umfassendes Kinderprogramm am Samstagvormittag in der Volksschule Außervillgraten, soll Kindern anhand von Stationenbetrieben die spannende Welt der Forschung näherbringen. Workshops laden alle Kinder zum Mitmachen und Staunen ein.

Ein weiteres Jahr im Zeichen von Bildung und Austausch

Die Arbeitsgemeinschaft „Universität im Dorf“ (Gemeinde Außervillgraten und den Universitäten in Innsbruck) besteht seit 2001 und wurde nach dem Tod des Mitbegründers Lothar Lies im Mai 2008 vom damaligen Rektor Karlheinz Töchterle neu gegründet. Neben Bürgermeister Josef Mair, VS-Direktor Julius Trojer, Ursula Perfler bilden seit 2023 die Leiterin Büro der Öffentlichkeitsarbeit und der Vizerektor der Uni Innsbruck die derzeitige Arbeitsgemeinschaft Uni im Dorf. Es handelt sich hierbei um eine jährliche Veranstaltungsreihe.

Die „Uni im Dorf“ 2024 findet am 30. November und am 1. Dezember im Haus Valgrata in Außervillgraten statt. Weitere Informationen sowie den Programmdownload finden Interessierte auf der Webseite der Gemeinde Außervillgraten.