Virger Kinder Klaubauf

Samstag, 23. November, Dorfzentrum Virgen, ab 19 Uhr.

Beim Virger Kinder-Klaubauf haben die Kinder das Sagen und lernen den Erwachsenen mit Fell und Larve das Fürchten. Der Umzug beginnt um 19 Uhr und führt durch das Ortszentrum. Bei der Verlosung gibt es Glocken, Fell, Lorve und weitere Sachpreise zu gewinnen. Die Lose sind im Vorverkauf erhältlich. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Virger Sportnachwuchs zugute.

„MaWieHold!“

Dienstag, 19. November, Bildungshaus Osttirol/Lienz, 19.30 Uhr.

Als „MaWieHold!“ stehen die Tiroler Hackbrettistin Maria Ma und der Gitarrist Sebastian Wiesflecker am Dienstag im Bildungshaus Osttirol auf der Bühne. Inspiriert werden die beiden Musiker von traditioneller westlicher Popkultur, afrikanischer Musik und dem Klang alpenländischer Instrumente. Das Benefizkonzert ist der Auftakt für die heurige Adventsammlung von „Bruder und Schwester in Not“.

Keine Anmeldung erforderlich.

Benefizkonzert mit Maria Ma und Sebastian Wiesflecker © © MaWieHold!

Blutspenden

Mittwoch, 20. November, Tauerncenter Matrei, 15 bis 20 Uhr.

Sonntag, 24. November, Gemeindesaal St. Jakob, 17 bis 20 Uhr.

Das Rot-Kreuz-Team steht bereit und nimmt freiwillige Blutspenden entgegen. Spenden dürfen gesunde Personen zwischen 18 und 70 Jahren. Blutspendenausweis und amtlichen Lichtbildausweis nicht vergessen. Jede Spende kann Leben retten!

Literaturkreis Lienz

Mittwoch, 20. November, Stadtbücherei Lienz, 19 Uhr.

Aus ihrem neuen Gedichtband „Tiefsinniges und Humorvolles“ liest die Autorin Wanda Furtschegger. Musikalisch wird sie dabei von Andreas Leitner an der Gitarre begleitet. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden erbeten.

Repair Café Matrei

Freitag, 22. November, Polytechnische Schule Matrei, 13 bis 16 Uhr.

Den Dingen eine zweite Chance geben heißt es am Freitag in Matrei beim Repair Café, organisiert von der Polytechnischen Schule Matrei und KEM Sonnenregion Hohe Tauern. Ehrenamtliche Experten reparieren defekte Toaster, aufgerissene Nähte, wackelige Hocker oder kaputte Spielsachen - eigentlich alles was leicht zu transportieren ist. Besonderheiten: Reparatur von Nähmaschinen, Kleinmotoren, Elektrogeräten und Fahrrädern.

Kosten: Freiwillige Spende.

„The Dark Side of the Moon on Accordion“

Freitag, 22. November, Kammerlanderhof in Thurn, 20 Uhr.

Am kommenden Freitag erwartet die Besucher ein außergewöhnliches musikalisches Erlebnis im Kammerlanderhof in Thurn. Der österreichische Akkordeonist Otto Lechner bringt ein legendäres Werk der Rockgeschichte auf ganz neue Weise zum Leben: „The Dark Side of the Moon“, das berühmte Album der britischen Band Pink Floyd, interpretiert auf dem Akkordeon.

Es ist die letzte Ummi Gummi Veranstaltung in diesem Kalenderjahr und das allerletzte Event das Mastermind Hans Mutschlechner plante.

Ticketvorverkauf unter www.ummigummi.at sowie in der Hypo Tirol Bank Lienz.

Wie vielseitig das Akkordeon eingesetzt werden kann, stellt Otto Lechner am Freitag in Thurn unter Beweis © KK/Veranstalter

Kleidertausch

Freitag, 22. November, Tammerburg in Lienz, 15 bis 17 Uhr.

Das Konzept des Kleidertauschs ist einfach: Jeder kann bis zu fünf gut erhaltene und gewaschene Herbst- oder Winter-Kleidungsstücke mitnehmen und neue Lieblingsteile mit nach Hause nehmen. Gleichzeitig bietet sich die Möglichkeit die gute Speis kennenzulernen und zu erfahren, wie man Teil der FoodCoop Osttirol werden kann.

Parkmöglichkeiten sind oberhalb vom Friedhof.

Keine Angst vor der Angst

Freitag, 22. November, Haus Valgrata in Außervillgraten, 20 Uhr.

In diesem Vortrag spricht der renommierte Kriminalpsychologe, Fallanalytiker und Buchautor Thomas Müller über das Thema Angst. Es geht auf eine Spurensuche nach Sinn und Unsinn. Wie man der notwendigen Angst Raum gibt und der unsinnigen die „Giftzähne“ zieht.

Kartenvorverkauf in der Raiffeisenkasse Villgratental und beim TVB Sillian.

Spannender Vortrag mit dem bekannten Kriminalpsychologen Thomas Müller in Außervillgraten © @Stefan Burghart

„Da Krah“

Freitag, 22. November, Kolpingsaal Lienz, 20 Uhr.

Unter Leitung von Thomas Widemair feiert das Theaterstück „Da Krah“ von Klaus Reithberger auf der Kolpingbühne Premiere. Das gesellschaftskritische Stück erzählt die tragische Geschichte eines (un)heiligen Weihnachtsabends irgendwo in Tirol. Die Tochter ist aus Wien angereist, um mit ihren Eltern und der Großmutter das Weihnachtsfest zu feiern. Die weihnachtliche Idylle ist mit der Prophezeiung der Altbäuerin „Wenn da Krah schreit, stirbt a Mensch“ gestört.

Unter Regie von Hannes Fojan und Thomas Widemair, der auch selbst auf der Bühne steht, sind als weitere auf der Bühne Natalie Zojer, Michaela Fuchs, Gabriela Gußnig und Maxwell Asare Bediako.

Die Bühnendarsteller des Stücks „Da Krah" zu sehen ab Freitag im Kolpingsaal Lienz © Kolpingbühne Lienz

Großer Flohmarkt

Sonntag, 24. 11., Tauerncenter Matrei, 10 bis 17 Uhr.

Eine bunte Vielfalt an den Verkaufsständen bietet der Flohmarkt im Matreier Tauerncenter. Schnäppchenjäger kommen voll auf ihre Kosten. Für Speis und Trank ist bestens gesorgt.