Die Suche nach der vermissten Sonja Riedler aus Oberlienz beschäftigt derzeit die sozialen Medien. Riedler ist seit Montagnachmittag abgängig. Gegen 16 Uhr am Montag soll die 33-Jährige noch im Café Central in Lienz gesehen worden sein. Die Vermisstenmeldung ist auch bei der Polizei in Lienz eingelangt. Inspektionskommandant Dietmar Mairer bestätigt das. Er sagt, dass nach der Frau auch seitens der Exekutive gesucht werde. Mairer teilt mit, dass Erhebungen ergeben hätten, dass im Fall Sonja Riedler weder von einem Unfall noch von einem Suizid auszugehen sei. Vielmehr wolle sie nicht mehr bei ihrer Bezugsperson sein und sei deshalb verschwunden.