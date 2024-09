Minister Norbert Totschnig war für die ÖVP Spitzenkandidat von Osttirol. Das macht ihn aber nicht zu einem Parlamentarier für den Bezirk, auch wenn er künftig wieder Politik in Wien machen dürfte. Er war auch Spitzenkandidat von Tirol. Und er lebt in Wien. Somit ist für Osttirol eine Ära zu Ende gegangen: Fast 40 Jahre hatte der Bezirk durchgehend Nationalratsabgeordnete verschiedener Couleurs. Damit ist jetzt Schluss. Gerald Hauser ist als Abgeordneter der FPÖ im Juni ausgeschieden, als er sein Amt als EU-Parlamentarier angetreten ist. Hauser war von 2006 bis 2008 und von 2013 bis 2024 für Osttirol im Hohen Haus in Wien. Zwischen seinen Amtszeiten war Gerhard Huber für das BZÖ von 2008 bis 2013 Osttiroler Nationalratsabgeordneter.