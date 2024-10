Die NEOS treten bei der kommenden Nationalratswahl mit einem jungen Team an: 15 Kandidatinnen und Kandidaten der JUNOS, der Jugendorganisation der Partei, stehen auf der Landesliste Oberösterreich und der Regionalliste. Darunter befindet sich auch der Tobias Ortner, der ursprünglich aus Tristach stammt und nun in Oberösterreich lebt.

Der 32-jährige Angestellte und Student ist seit mehreren Jahren in der Jugendorganisation der NEOS aktiv und setzt sich für die Anliegen der jungen Generation ein. Ortner betont, wie wichtig ihm eine Politik ohne extreme Ränder sei: „Besonders am Herzen liegen mir die Entwicklung des ländlichen Raums, weniger strukturelle Korruption und die Zukunft unserer Jugend – ihre Stimme muss in der Politik Gehör finden.“ Neben seinem Engagement bei den JUNOS setzt sich Ortner auch in Linz aktiv für die NEOS ein.