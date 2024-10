„Snow from Yesterday Tour“

Sonntag, 6. 10., Gymnasium Lienz, 19 Uhr.

Der zweifach Grammy-nominierte Komponist und Perkussionist Manu Delago arbeitet für sein neues Album „Snow from Yesterday“ mit dem Vokalensemble „Mad About Lemon“ zusammen und ist damit gemeinsam auf großer Europatournee. Diesen Sonntag kommt das Musikergespann für ein Konzert nach Lienz.

Karten gibt es im Bürgerservicebüro in der Liebburg. Reservierung: www.stadtkultur.at und Tel. (04852) 600 519.

Campus Lienz

Montag, 30. September, Campus Lienz, 12 bis 14.30 Uhr.

Infoveranstaltung zum MCI Studienangebot ab Herbst 2025.

Frauen(geschichten) im öffentlichen Raum

Dienstag, 1. Oktober, Johannesplatz Lienz, 11 Uhr.

Feierliche Eröffnung der Ausstellung zum Frauenprojekt der pro mente Tirol mit Sektempfang und Begrüßung durch die Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Im Anschluss gibt es einführende Worte, Hintergründe der Ausstellung, Erfahrungsberichte der ausstellenden Künstlerinnen und Besichtigung der Ausstellung.

Brustvital

Dienstag, 1. Oktober, Institut für Gesundheitsbildung Lienz, 19 Uhr.

Die Diagnose „Mammakarzinom“ betrifft in Österreich nahezu jede achte Frau im Laufe ihres Lebens. Aus diesem Grund möchte das BrustGesundheitsZentrum Osttirol mit einer Veranstaltung am 1. Oktober– dem internationalen Brustkrebstag – für Patienten, Angehörige und Interessierte einen Wegweiser vorstellen, um die Orientierung zu erleichtern und Ängste zu verringern.

„Ganz Mensch bleiben trotz Demenz“

Mittwoch, 2. Oktober, Wohn- und Pflegeheim Lienz, 19 Uhr.

Andrea Gattermayr, Ergotherapeutin im Wohn- und Pflegeheim Lienz, gibt einen Einblick in Angebote und Maßnahmen, welche das sinnliche Erleben bzw. die Körperwahrnehmung sowie die Handlungsfähigkeit und Alltagsbewältigung demenziell erkrankter Menschen unterstützen können. Die Teilnahme ist kostenlos.

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten unter Tel. (04852) 606-290 oder info@selbsthilfe-osttirol.at

„Alternative Kraftstoffe“

Mittwoch, 2. Oktober, Online, 19 Uhr.

Im Rahmen der Arbeiterkammer Webinarreihe „Energie & Umwelt“ informiert ein AK Experte über alternative Kraftstoffe zum Verbrenner-Motor. Anmeldung unter www.ak-tirol.com.

Benefizkonzert

Donnerstag, 3. Oktober, Stadtpfarrkirche St. Andrä in Lienz, 19 Uhr.

Das Konzert wird vom Schulchor und den Instrumentalensembles vom Gymnasium Lienz sowie dem Blechbläserensemble „TTH Brass“ und von der jungen Gaimberger Tanzlmusik gestaltet. Um freiwillige Spenden wird gebeten. Der Erlös kommt den Betroffenen der Hochwasserkatastrophe in Ostösterreich zugute.

Benefizkonzert in der Pfarrkirche St. Andrä © KK/Veranstatler

Pop up Konzert

Freitag, 4. Oktober, Stadtsaal Lienz,

Junge Menschen und Junggebliebene sind am Freitag, dem 4. Oktober zu einer Pop Up Veranstaltung im Foyer des Stadtsaals in Lienz eingeladen. Um 14 Uhr unterweist DJ Nadine alle Interessierten in den Grundlagen des Musikmachens, bevor sie bis 17.30 Uhr auflegt. Es folgen, bei freiem Eintritt, Auftritte der Band „Manic Youth mit ihrem Dreamy-Indiemetal und Mad Mother“. Alle Besucher erhalten einen durchsichtigen Schlüsselanhänger mit einem QR-Code, der zu einer Reihe Notrufnummern und Hilfsangeboten führt.

Mit dabei beim Pop Up Konzert die Gruppe „Mad Mother“ © KK/Veranstalter

Vernissage „einSein“

Samstag, 5. Oktober, Pfleghaus Anras, 19 Uhr.

Im Pfleghaus Anras Natalie und Heinz Istenich stellen ab 5. Oktober im Pfleghaus Anras ihre großformatigen Bilder aus und Silvia Ebner ergänzt sie, sowohl direkt in den Bildern als auch auf eigenen Schreibtafeln und -tischen, mit ihren Texten.