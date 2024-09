Am Sonntag gegen 14.05 Uhr fuhr ein 38- jähriger Österreicher mit seinem Downhill E-Bike den Single Trail „Peter Sagan-Trail“ von der Bergstation Sternalm talwärts in Richtung Moosalm, Stadtgemeinde Lienz. Auf einer Seehöhe von 1050 Metern verlor er bei einem künstlich aus Erdreich errichteten Sprungabsatz die Kontrolle über sein Bike und kam zu Sturz. Der am linken Arm unbestimmten Grades verletzte 38-Jährige wurde vom Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und ins Bezirkskrankenhaus nach Lienz geflogen.