Am 18. September 2024, gegen 10:30 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Lienz Geschwindigkeitskontrollen an der Drautalbundesstraße in Thal Assling durch. Während dieser Kontrollen beobachteten die Polizisten, wie der Fahrer eines Pkw einen Lkw trotz Überholverbots überholte. Da eine sofortige Anhaltung nicht möglich war, folgten die Beamten dem Fahrzeug, um eine Kontrolle durchzuführen.

Der Fahrer setzte sein gefährliches Überholmanöver fort und überholte mehrere Fahrzeuge auf riskante Weise. Auf Höhe des Kilometerstandes 123,6 kam der Pkw schließlich von der Fahrbahn ab, touchierte einen Hochspannungsmasten und kam in einem Feld zum Stillstand.

Der 22-jährige österreichische Fahrer und sein 21-jähriger Beifahrer blieben zwar unverletzt, wurden jedoch zur Kontrolle ins Krankenhaus Lienz gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Bei der Untersuchung stellte sich heraus, dass der 22-Jährige Symptome einer Beeinträchtigung durch Suchtgift zeigte. Er wurde einem Arzt vorgeführt und als fahruntauglich eingestuft. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung und hatte den Pkw ohne Wissen des Zulassungsbesitzers in Betrieb genommen. Die Polizei erstattete gegen beide Personen Anzeigen auf freiem Fuß.