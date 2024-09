Seit einem Jahr sind in der Praxisgemeinschaft „TherapieEck“ Lienz in der Reimmichlstraße 46 der Physiotherapeut Daniel Berger, die Ergotherapeutin Hannah Lusser, die Masseurin und Shiatsu-Praktikerin Anita Schneider, der Faszientherapeut Heinz Huber sowie die Kinesiologin Edith Obergantschnig zu finden. Anlässlich des einjährigen Bestehens lädt die Praxisgemeinschaft am Freitag, 20. September, von 14 bis 18 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein. Ärzte und -innen, Gesundheitsinteressierte und Fachleute aus ganz Osttirol sind herzlich eingeladen, das erste Therapiezentrum dieser Art in der Region kennenzulernen.

Das „TherapieEck“ bietet ein breites Spektrum an alternativen und ergänzenden Heilmethoden, die eine ganzheitliche Behandlung ermöglichen. Zu den Kernleistungen zählen Physiotherapie, Ergotherapie, Shiatsu-Massagen, Sporttherapie, Faszien- und Schmerztherapie sowie Kinesiologie und Cranio Sacral Balancing. Der Informationstag richtet sich insbesondere an Ärzte, die die verschiedenen Therapieangebote in ihre Behandlungskonzepte integrieren möchten. „Mit unserem Angebot unter einem Dach schaffen wir kurze Wege für die Patienten und ermöglichen eine ganzheitliche Behandlung des Menschen. Wir freuen uns, die Zusammenarbeit mit den Ärzten weiter auszubauen und ihnen zu zeigen, welche ergänzenden Behandlungsmöglichkeiten wir anbieten können“, erklärt Lusser. Neben der Besichtigung der Praxisräume bietet der Tag die Gelegenheit zum fachlichen Austausch bei einem Umtrunk und Snacks. Um Anmeldung unter praxis@lienz-ergotherapie.at wird gebeten.