„Stundenwiederholung“

Mittwoch, 25. September, Kolpingsaal Lienz, 19 Uhr.

Seit über 20 Jahren sammelt Österreichs lustigster Lehrer, alias Andreas Ferner, auf harten Klassenbrettern amüsante Anekdoten des „Schulqualtags“. In vier maturaunreifen Programmen prüfte er die Widerstandsfähigkeit der Lachmuskeln seines Publikums auf den Kabarett-Bühnen. Am Mittwoch zündet Ferner in Lienz seine „Stundenwiederholung“. Besucher erwartet ein kabarettistisches Bildungsfeuerwerk mit heiterem Frontalunterricht und legendären Pointen.

Reservierung erforderlich: www.stadtkultur.at



„Mama macht Karriere“

Dienstag, 24. September, Online, 9.30 Uhr.

Kostenloses Wiedereinsteigerinnen Programm der Arbeiterkammer Tirol. Eine AK Expertin informiert online. Anmeldung unter www.ak-tirol.com oder telefonisch unter (0512)596 60

„Wenn das Vergessen den Alltag bestimmt“

Mittwoch, 25. September, Wohn- und Pflegeheim Lienz, 19 Uhr.

Vortrag über Demenz mit Daniela Meier und Inge Tagger. Beispielsweise werden Brücken zum Erkrankten, fachliche Aspekte und Stadien der Demenz thematisiert. Die Teilnahme ist kostenlos.

Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung gebeten unter Tel. (04852) 606-290 oder info@selbsthilfe-osttirol.at

Neue Philharmonie München

Mittwoch, 25. September, Kultursaal Sillian, 20 Uhr.

Das Orchester Neue Philharmonie München hat, wie in den vergangenen fünf Jahren, die Marktgemeinde Sillian als Probestandort zum Einstudieren des neuen Sommer- und Herbstprogrammes ausgewählt. Zum Abschluss der Probewoche wird zum Konzert in den Kultursaal Sillian geladen. Auf dem Programm stehen Werke von Schumann und Brahms dirigiert von Simon Edelmann.

Konzertkarten sind im Tourismusbüro Sillian erhältlich.

Prunkvolles Abschlusskonzert der Neuen Philharmonie Münschen © KK/Otto Trauner

Heilkraft der Bäume

Mittwoch, 25. September, Römerstube in Lavant, 19.30 Uhr.

Der Obst- und Gartenbauverein Lavant lädt zum Vortrag mit Andrea Huber aus Irschen. Die Heilpädagogin gibt Tipps und Rezepte für die Verarbeitung und richtige Zubereitung von heimischem „Superfood“ . Der Kurs ist für alle OGV Mitglieder kostenlos, für Interessierte 10 Euro.

Zwischen Bibel und Leinwand

Freitag, 27. September, kleiner Gemeindesaal in Tristach, 19.15 Uhr.

In die faszinierende Welt der Mariendarstellung tauchen Besucher beim Vortrag mit Anna Kraml ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen und eindrucksvollen Mariendarstellungen im Laufe der Jahrhunderte.

Keine Anmeldung notwendig. Freiwillige Spenden erbeten.

Vernissage „Polyphone Verschiebung“

Freitag, 27. September, RLB-Atelier in Lienz, 19 Uhr.

Die Künstlerin Stephanie Stern präsentiert mit der Ausstellung „Polyphone Verschiebungen“ eine Reihe neuer Fotoarbeiten, die auf kunstvoll arrangierten Objektkompositionen basieren. Am Freitag wird die Ausstellung im RLB-Atelier mit einführenden Worten von Silvia Höller eröffnet.

Im Zuge der Ausstellung wird am Dienstag, 22. Oktober um 18 Uhr zu einem „Kunst in Kürze“ mit Evelin Gander geladen.

„Auf die Schrauben, fertig, los!“

Samstag, 28. September, Kulturzentrum Sillian, 13.30 bis 16 Uhr.

Am Samstag wird in Sillian beim Repair Café wieder ordentlich gebastelt. Näherinnen, Elektrotechniker, ein IT-Fachmann, Tischler und Allrounder reparieren wieder alles, was leicht transportierbar ist. Stumpfe Messer und Scheren bekommen einen neuen Schliff, für Streich- und Zupfinstrumente wird der Klangfaden neu gewebt und E-Bikes und Fahrräder werden für die neue Saison fit gemacht.

Auch wer nichts zum Reparieren hat, ist zum Repair Café mit selbstgebackene Kuchen herzlich eingeladen. Der Verein Miteinand in Sillian freut sich über viele Besucher.

Ehrenamtliche Experten bringen Kaputtes wieder in Schuss © KK/Repair Café

Anraser Musiktage

Sonntag, 29. September, Pfarrkirche Anras, 16 Uhr.

Im Rahmen der Anraser Musiktage ist die „Brassband Oberösterreich“ für ein Kirchenkonzert zu Gast in Anras. Die Band ist aktuell „Österreichischer Meister Champion Section“ und wurde 2002 gegründet. Die Mitwirkenden sind größtenteils Lehrpersonen und Absolventen des Landesmusikschulwerkes sowie Orchestermusiker. Dirigiert wird die Brassband von Günther Reisegger.

Tickets sind unter eventim erhältlich.