Am 15. August 2024 fuhr ein 45-jähriger österreichischer Staatsangehöriger mit seinem Motorrad auf der Felbertauern Straße von der Mautstelle kommend in Richtung Matrei in Osttirol. Bei der Einfahrt Hinterburg bildete sich eine Kolonne aufgrund eines abbiegenden Pkw. Der Motorradfahrer konnte aus bislang unbekannter Ursache nicht mehr rechtzeitig anhalten und musste in Richtung Fahrbahnmitte ausweichen, um einen Auffahrunfall zu verhindern.