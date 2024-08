Lange hat es gedauert, bis Georg Dornauer, der rote Landeshauptmann-Stellvertreter, die Bäderstudie präsentiert hat. Jetzt ist sie da und für Osttirol sagt sie das aus, was eh alle wussten: Es wird im Bezirk kein zweites Hallenbad geben. No. Na. Darüber hat schon lange niemand mehr gesprochen. Das war allen klar. Was die Studie vermissen lässt: Antworten auf die Frage, was mit den Freibädern passiert. Sagen wir so: Diese waren gar nicht Inhalt der Studie. Das war den Tiroler Grünen Kritik wert. Und das löst bei den betroffenen Bürgermeistern Ärger aus.