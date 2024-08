Die Gaststätten in der Lienzer Zwergergasse dürfen seit Montag, 1. Juli, und noch bis einschließlich 2. September die Gasse für die Durchfahrt sperren, und zwar täglich von 17 bis 24 Uhr. Ein Ansuchen des örtlichen Innenstadtvereins auf Verordnung einer temporären Fußgängerzone hatte der Gemeinderat bereits einstimmig durchgewunken. Allerdings vergaß Obmann Christian Zanon dabei, in die Regelung auch die beiden Nachtlokale Himmelblau und Irish Pub miteinzubeziehen. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat die Regelung auf diese beiden Gaststätten erweitert. Nun dürfen alle Wirte in der Zwergergasse bis Mitternacht auch im Freien ausschenken. Die Sperrstunde wurde für die Sommermonate von bisher 4 Uhr auf 3 Uhr vorverlegt.