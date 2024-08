Begrüßt wurden die Gäste mit einem Cocktail auf dem charmanten, im Boho-Stil gestalteten Areal von Gründerin Katrin Polentz in Kals am Großglockner. Nach der Einführung in die Gründungsidee und der nachhaltigen Vision des Collis Hill stellte die Besichtigung eines der „Tichas“ ein besonderes Highlight dar - dabei handelt es sich um dreieckige Holzbauten, die eine einzigartige Mischung aus Tipi und Chalet darstellen.