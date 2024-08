“Wir sehen in Osttirol einiges an Potential”, erklärt Pia Tomedi, Klubobfrau der KPÖ Innsbruck. Bei der Gemeinderatswahl im April haben die Kommunisten heuer überrascht und sind jetzt in der Tiroler Landeshauptstadt vertreten. Nun soll der Sprung in den Nationalrat gelingen. Tomedi führt die Landesliste an und hat auch zwei Osttiroler auf den vorderen Plätzen gereiht. Zum ersten Mal seit vielen Jahren.