23 Teilnehmende haben im Juni ihre Berufsreifeprüfung im Fachbereich Betriebswirtschaft erfolgreich am WIFI Lienz abgeschlossen. Nach einem intensiven Abendlehrgang konnten sie ihr Wissen in einer schriftlichen und mündlichen Prüfung unter Beweis stellen. Die meisten Teilnehmer absolvieren vorab die Vorbereitungskurse auf die Berufsreifeprüfung in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und den Fachbereich berufsbegleitend, allerdings bietet das WIFI Lienz auch eine Intensivform an.

Im September beginnen am WIFI in Lienz die nächsten Vorbereitungskurse für die Berufsreifeprüfung in den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch und Betriebswirtschaft. Weitere Infos dazu erhält man von Walter Patterer unter der Telefonnummer 0590905-3522.