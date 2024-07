Eine 40-jährige deutsche Staatsangehörige aus Bayern lenkte am Dienstag gegen 14.15 Uhr ein Motorrad auf der L25 im Gemeindegebiet von St. Jakob in Defereggen in Fahrtrichtung Italien (Grenzübergang Staller Sattel). Sie war Mitglied einer Motorradreisegruppe und fuhr an zweiter Stelle, als sie in der engen Linkskurve bei Straßenkilometer 28,6 mit dem Hinterreifen aus bisher unbekannter Ursache wegrutschte und anschließend mit dem Fahrzeug gegen die Hangsicherung am Fahrbahnrand prallte. Dabei zog sie sich Verletzungen unbestimmten Grades am rechten Bein zu und wurde von der Rettung nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Lienz verbracht.