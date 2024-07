Es ist ein Event, das zahlreiche Zuschauer anzog: Am Sonntag fand fand auf der Legalalm im Zillertal das traditionelle „Preisranggeln“ statt. Dabei treten die Teilnehmer in unterschiedlichen Altersklassen gegeneinander an. Ziel ist es, den Gegner auf den Rücken zu Boden zu werfen.