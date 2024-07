Heftige Gewitter mit Starkregen sind am Freitag nach Mittag über Osttirol niedergegangen. Das hatte auch Auswirkungen. So ist die Villgratental Landesstraße komplett gesperrt. Josef Mair, der Bürgermeister von Außervillgraten berichtet: „Im Bereich Tiefenbach an der Gemeindegrenze zwischen Außervillgraten und Heinfels ist eine Mure abgegangen und hat die Straße verlegt.“ Damit ist das Villgratental mit den Gemeinden Außer- und Innervillgraten derzeit von der Außenwelt abgeschnitten. Wann mit einer Öffnung zu rechnen ist, kann Mair nicht sagen. Sie dürfte auf jeden Fall über Nacht aufrecht bleiben. Die Aufräumarbeiten laufen auf Hochtouren. Morgen, Samstag, erfolgt eine weitere Evaluierung durch die zuständige Straßenmeisterei.