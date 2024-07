Im Südtiroler Pustertal kam es am Dienstagabend zu einem tragischen Unfall. Dort ließ ein Osttiroler bei einem Verkehrsunfall sein Leben. Das berichtet die Südtiroler Tageszeitung. Passiert ist das Unglück gegen 19.30 Uhr an der Kreuzung kurz vor der Dorfeinfahrt in Niederdorf. Der Osttiroler war mit seinem Motorrad unterwegs. Er prallte von Osttirol kommend auf einen Pkw. Dabei zog er sich schwerste Verletzungen zu und starb noch an der Unfallstelle.