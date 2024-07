Großes Lob hört man von den Besuchern der Fanmeile Osttirol in der Tennishalle in Nußdorf-Debant. „Die Organisatoren haben hier ein perfektes Ambiente geschaffen“, meint etwa Bernd Fuetsch aus Lienz. Der Liebherr-Mitarbeiter hat sich keine der Live-Übertragungen entgehen lassen. „Ich komme immer mit dem Rad. Es sind ja nur ein paar Minuten von der Stadt.“ In der Halle trifft Fuetsch dann mit Arbeitskollegen zusammen. „Wir nutzen das gemeinsame Fußballfieber auch ein bisschen für das Teambuilding.“