Der Zirkus ist in der Stadt

Freitag, 5. Juli bis Montag, 15. Juli, Ebnerfeld bei Tennishalle/Lienz.

„Manege frei!“, ertönt es am 5. Juli durch das zehn Meter hohe rot-weiß gestreifte Zirkuszelt beim Ebnerfeld in Lienz. Der Circus Frankello zeigt seine neue Show mit Spannung, Spaß und guter Laune für Kinder und Erwachsene. Während draußen Pferde und Kamele auf ihren spektakulären Einsatz warten, bringen Artisten aus aller Welt im Inneren Kinderaugen zum Strahlen. Abwechslung, die nur ein Zirkus bieten kann – alles Live, und zum Anfassen.

„Ein paar Leben später“

Montag, 1. Juli, Festsaal des BG/BRG, 19 Uhr.

Robert Palfrader, vielen bekannt aus Film und Fernsehen unter anderem als „Seine Majestät der Kaiser“, ist am Montag mit seinem Buch „Ein paar Leben später“ zu Gast in Lienz. In seinem Roman erzählt Palfrader eine fesselnde Familiengeschichte, in der Fiktion und Wahrheit gekonnt verflochten werden. Realität und Fantasie verschwimmen, wenn er ausdrucksstark und atmosphärisch die Erlebnisse mehrerer Generationen schildert, deren Weg von Südtirol über Argentinien bis nach Österreich führte.

Um Anmeldung wird gebeten: lienz@tyrolia.at

Fanmeile

Montag, 1. Juli bis Samstag, 6. Juli, Tennishalle Debant, ab 17.30 Uhr.

Am Dienstag heißt es Daumen drücken für Rot-Weiß-Rot. Ab 21 Uhr treffen die österreichischen Kicker auf die Spieler der Türkei. In der Tennishalle Debant wird dieses Spiel und die weiteren EM-Spiele live übertragen. Zudem gibt es reichlich Essen und Trinken, Fotobox und Kinderprogramm.

Einlass ist ab 17.30 Uhr.

Platzkonzerte

Mittwoch, 3. Juli, Hauptplatz Lienz, 19.30 Uhr, mit der Stadtmusik Lienz.

Freitag, 5. Juli, Pavillon Gaimberg, 20 Uhr, Jubiläumskonzert „20 Jahre Pavillon Gaimberg“ mit der Musikkapelle Gaimberg.

Sonntag, 7. Juli, Weiler Garen nahe der Kirche in Obertilliach, 12.30 Uhr, Ulrichskonzert der Musikkapelle Obertilliach.

Die Musikkapelle Gaimberg unter der Leitung von Thomas Frank lädt am Freitag zum Jubiläumskonzert © KK/Peter Maerkl

Demenzcafé

Donnerstag, 4. Juli, Bücherei in Dölsach, 15.30 bis 18 Uhr.

Eingeladen sind Menschen, die an Demenz erkrankt sind, sowie Angehörige und Interessierte, die mehr über dieses Thema erfahren möchten. An diesem Nachmittag wird auch das psychosoziale Zentrum Osttirol mit Hans Schantl vertreten sein. Weiters gibt es praktische Beispiele aus dem SelbA- und Demenztraining. Im Anschluss bietet sich bei Kaffee und Kuchen die Gelegenheit, miteinander ins Gespräch zu kommen und sich auszutauschen.

Beitrag: Freiwillige Spende. Keine Anmeldung notwendig.

Mini-Playback Show

Samstag, 6. Juli, Tennishalle Debant, 13 Uhr.

Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren können zum Schulschluss mit ihren Lieblingshits Bühnenluft schnuppern. Zur „Mini Playback Show“ sind alle Schüler aus den Volksschulen Nußdorf, Debant, Iselsberg, Dölsach, Lavant, Nikolsdorf und der Mittelschule Nußdorf-Debant eingeladen. Die Anmeldung erfolgt über die Schulen und auch das Informationsmaterial bekommen die Kinder dort. Die Bewertung erfolgt durch eine Jury aus den Bereichen Musik, Medien, Mode und Tanz. Sowohl Solosänger als auch ganze Band sind eingeladen Lieblingslieder zu performen.

Open-Air- Konzert mit Maya

Samstag, 6. Juli, Innenhof Schloss Bruck Lienz, 20 Uhr.

„Maya“ ist eine deutschsprachige Indie-Rockband aus Osttirol, die sich 2021 gründete. Die vier Musiker Alexander Schneider, Florian Eder, Johannes Steinringer und Lukas Bachlechner, die quer verstreut in ganz Österreich leben, präsentieren Songs über ihr Leben. Als Beobachter ihres Umfelds und ihres eigenen Alltages schreiben sie Lieder über das Leichte, das Schöne, das Schwere und das Melancholische. Am Samstagabend findet ihr Konzert im Schlosshof statt. Als Vorband steht ab 19.15 Uhr die Band „Fourtunez“ auf der Bühne.

Bei ungünstiger Wetterprognose wird in den Saal des Gymnasiums Lienz ausgewichen. Die Entscheidung wird am Veranstaltungstag ganztägig über Tonband: Tel. (04852) 600 306 und auf der Stadtkultur-Website bekannt gegeben.

© KK/Simon Kuro

Flohmarkt

Samstag, 6. Juli und Sonntag, 7. Juli, Hauptplatz, jeweils 8 bis 17 Uhr.

Jedes Jahr ist der große Flohmarkt ein beliebter Treffpunkt für Trödler und Interessierte. An diesem Wochenende präsentiert sich der Hauptplatz kunterbunt und so manch einer findet bestimmt das eine oder andere Liebhaberstück zum „Mit-nach-Hause-nehmen“.

Kirchtagsfest

Samstag, 6. Juli und Sonntag, 7. Juli, Dorfplatz Panzendorf.

Anlässlich des 50-jährigen Bestandsjubiläums der Gemeinde Heinfels, lädt die hiesige Musikkapelle zum zweitägigen Kirchtagsfest. Musikalische Vielfalt wird von den Gruppen „Kapelle So&So“, „Tegernseer Tanzlmusi“, Ebbser Kaiserklang, der Musikkapelle Oberlienz und Klangholz geboten.

Eintritt frei.

Anraser Musiktage Vol. 3

Sonntag, 7. Juli, Dorfplatz in Anras, 18.30 Uhr.

Das dritte Konzert im Rahmen der Anraser Musiktage findet auf dem Anraser Dorfplatz statt. Angekündigt ist ein besonderes Auswahlorchester, das „Sinfonische Blasorchester Tirol“. Bis zu 80 Musiker aus allen Teilen Nord-, Ost- und Südtirols und musizieren unter der Leitung von Dirigent Bernhard Schlögl. Geeint wird das Orchester durch die Motivation, gemeinsam und mit viel Hingabe, Musik in Bläserbesetzung zu machen.

Bei Schlechtwetter wird in den Kultursaal ausgewichen.

Eintritt: 12 Euro / 6 Euro bis 16 Jahre.